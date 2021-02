Coronakrisen har gjort det sværere at importere

UNDERSØGELSE FRA ERHVERVSORGANISATION:

Onsdag 3. februar 2021 kl: 13:49

Lægger strategien om



Importen skal fremmes



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen For mange danske virksomheder er det afgørende vigtigt at have let adgang til import af varer og tjenesteydelser. Men coronakrisen har besværliggjort importen på forskellige måder for mange brancher, hvilket påvirker produktiviteten i nedadgående retning.Således melder to ud af tre virksomheder, der er afhængige af at kunne importere varer og tjenesteydelser, om, importen er bleve vanskeligere.- Det bliver tit overset, hvor vigtig en rolle en pålidelig og omkostningseffektiv import spiller for et hav af danske virksomheder. I brancher så som medicin, beklædning, fødevarer eller elektronik kan det være en jungle at finde de rette udenlandske leverandører. Dertil kommer mere eller mindre komplicerede handelsregler, siger Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv.- Nu er coronakrisen så kommet oveni. Den har kastet grus i mange danske virksomheders internationale forsyningskæder. Nogle har set sig nødsaget til at vælge andre sourcing-lande i Asien end Kina, og med Brexit er spillereglerne for Danmarks samhandel med Storbritannien desuden blevet mærkbart forværret, siger han videre.Medlemsundersøgelsen viser også, at hver femte virksomhed, som er afhængig af at kunne importere varer- og tjenesteydelser, fremover vil benytte sig af flere leverandører for at sprede risici. Ifølge undersøgelsen vil 13 procent i højere grad bruge nærmarkeder.- Det er meget naturligt, at mange virksomheder ændrer strategien som følge af coronakrisen. Når man rammes af dyrere fragtrater, forsinkede leverancer og længere produktionstider, så overvejer man naturligvis, hvad man kan gøre for at blive mindre hårdt ramt af disse ting fremover,” siger Brian Mikkelsen.Brian Mikkelsen understreger, at det er vigtigt, at myndighederne også har fokus på at fremme importen.- Eksport fylder meget i bevidstheden hos mange. Det er også enklere og nemmere at forstå og gå til. I Dansk Erhverv har vi længe fremhævet importens positive økonomiske betydning for købekraften, konkurrencen, vareudbuddet og produktiviteten i Danmark, siger siger Brian Mikkelsen og peger på, at især Udenrigsministeriet har været lydhør overfor det budskab.- Vi håber senere i år som et slags pilotprojekt i samarbejde med Udenrigsministeriet at kunne sende en delegation af danske fødevareimportører til Kenya, som gerne vil finde de optimale kenyanske leverandører for lige netop deres virksomhed. Det er blandt andet greb som dette, der skal til, hvis vi skal styrke importen til gavn for danske virksomheder.Konkret foreslår Dansk Erhverv, at der oprettes en tilskudspulje i Udenrigsministeriet for importfremstød for danske importører til udenlandske markeder, som den der har eksisteret i mange år i Udenrigsministeriet for danske eksportvirksomheder. Formålet med en ny tilskudspulje for importfremstød skal være at give danske virksomheder og især små og mellemstore virksomheder med begrænsede ressourcer bedre muligheder for at identificere de bedste udenlandske leverandører i forhold til netop deres specifikke forretningsbehov. Screening og identifikation af udenlandske leverandører viser sig ofte som lidt en jungle - især på fjerne vækstmarkeder, men det er også blevet et vigtigt konkurrenceparameter i takt med globaliseringens åbning af stadig flere sourcing-muligheder i tredjelande udenfor EU.Interesserede kan læse resultaterne fra Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse