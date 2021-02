Lastbilproducent vil teste selvkørende lastbiler på motorvej

Onsdag 3. februar 2021 kl: 12:36

Af: Jesper Christensen Scania vi gennemføre testene i samarbejde med amerikanske TuSimple, som betegnes som en ledende virksomhed inden for udvikling af selvkørende biler - og som en vigtig partner for Scania og Traton-gruppens arbejde på dette område.









Testbilerne kommer til at indgå i de almindelige transpoter, som Scania Transportlaboratorium gennemfører for Scania-koncernen. Testene omfatter teknik til selvkørende biler på niveau fire på SAE-skalanen for selvkørende biler. Skalaen har i alt fem trin.









Niveau fire betyder, at bilerne reelt er selvkørende, men at de overvågens af en chauffør, der er med i lastbilen.









- I både USA og i KIna er der allerede gang i test af selvkørende lastbiler på niveau 4 på almindelige veje. Men Scania er, så vidt jeg ved, først i Europa med at teste teknikken på mototveje og med nyttelast på bilen, siger Hans Nordin, der er ansvarlig for projektet Hub2hub.









Scania planlægger at udvide testene til at omfatte hele strækningen mellem Södertälje og Helsingborg senere på året.









Hans Nordin siger videre, at Scania regne med at kunne teste teknikken i andre europæiske lande og i Kina.









Scania har siden 2017 testet selvkørende lastbiler i miner i Australien.









Samarbejdspartneren TuSimple har hovedkontor i San Diego i Californien, der er USA's folkerigeste stat og centrum for en række store it-virksomheder i Silicon Valley omkring San Francisco.





TuSimple blev grundlagt i 2015 og anses i dag for at være et af de førende på området for selvkørende biler - små som store.

