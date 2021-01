Koordiner og minimér grænse-restriktioner for den internationale transport

OPFORDRING FRA TRANSPORTERHVERVET:

Fredag 29. januar 2021 kl: 16:14

Af: Redaktionen Brevet, der er underskrevet af ITD, 3F Transport, DI Transport, Dansk Erhverv, DTL, ATL, SLD og Danske Speditører er stilet til statsministeren, justitsministeren, sundhedsministeren, transportministeren samt beskæftigelsesministeren.

I brevet henviser organisationerne til, at godstransporten har spillet en helt afgørende rolle for at sikre forsyningssikkerheden ved at have sørget for friske varer på hylderne i supermarkederne, at værnemidler og medicin har kunnet komme frem, og at danske produktionsvirksomheder har kunnet få deres varer og produkter eksporteret til udlandet.





Det er sket samtidig med, at branchen har indført egne forholdsregler og restriktioner for at begrænse smitten med corona-virus mest muligt.





Organisationerne peger på, at branchen i stigende grad bliver påvirket af følgevirkningerne af corona-pandemien. Det skyldes særligt, at branchen udfordres af øgede restriktioner ved indrejse i flere lande.







"Restriktionerne er dybt problematiske, og de risikerer at underminere forsyningskæderne i samfundet, hvis der ikke tages særligt hensyn til den kritiske rolle, som vejgodstransporterhvervet har i forhold til at sikre, at de basale samfundsfunktioner fortsat kan opretholdes”, hedder det således i brevet.







Derfor opfordrer organisationerne bag henvendelsen S-Regeringen til at arbejde konstruktivt med EU-Kommissionens seneste forslag om at sikre en koordineret tilgang, der understreger vigtigheden af, at transportarbejdere som udgangspunkt ikke bør være underlagt testkrav, og at såfremt test er nødvendige, det ikke fører til forstyrrelser og forsinkelser ved grænseovergangene, der bringer forsyningssikkerheden i fare.







”Den danske vejgodstransportbranche opfodrer derfor Regeringen til at sikre en tæt og løbende dialog med de øvrige europæiske lande med henblik på at sikre en koordinering af grænserestriktioner. For det danske transporterhverv er det helt afgørende, at grænserestriktioner ikke går videre end, hvad der er sundhedsmæssigt nødvendigt. Særligt i forhold til Danmarks nabolande er det vigtigt, at regeringen sikrer koordinering, da nabolandene ikke kun er vigtige som eksportlande, men også som transitlande for eksport af danske varer til udlandet,” hedder det videre i brevet.





