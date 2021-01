Pink trailere skal sende trafiksikkert budskab

- Vi håber på, at så mange som muligt ser lastbilerne og tænker over budskabet, så vi sammen kan skabe mere tryghed på vejene. Opmærksomhed og fokus er med til at redde liv, og kampagnen skulle gerne vække opmærksomhed, siger Malene Vitus.





Disse ITD-medlemmer deltager i kampagnen:

Fogtmann Logistik A/S

Tor Udlejning ApS

DSV Road A/S

Alex Andersen Ølund A/S

Freja Transport & Logistics A/S

P. Fournaise A/S

Frode Laursen A/S

H. Daugaard A/S

Skive Køletransport A/S

Hans Juel Jensen ApS. Vognmand og Entreprenør

H.T. Transport & Spedition A/S

Stokholm Transport A/S

JH Transport & Logistics A/S

Jørgen Jensen Distribution A/S

L.M. Transport, Ans A/S

Ole Larsen Transport A/S

Poul Schou A/S

Snave Vognmandsforretning ApS

Henrik Skov Christensen ApS

Kampagnens budskab "Bliv væk fra lastbilens højre fordæk" bliver kørt ud på gader og veje med hjælp fra 19 transportvirksomheder, der er medlem af ITD fra nu af og frem til slutningen af maj.De 19 virksomheder bringer budskabet ud i landet ved at køre rundt med pink trailere og lastbiler, hvor budskabet til alle trafikanter er, at de skal holde sig væk fra lastbilens højre fordæk. "Bliv væk fra lastbilens højre fordæk" er en del af ITD's nationale trafiksikkerhedskampagne "Lastbilkaravanen".- Vores medlemmer holder Danmark kørende. De fylder varer på hylderne, men de fylder også ude på vejene. Derfor har vi spurgt dem, om de vil være med til endnu en gang at sætte fokus på trafiksikkerhed i forlængelse af vores store landsdækkende trafiksikkerhedskampagne, Lastbilkaravanen, hvor vi i efteråret delte 55.000 refleksveste og undervisningsmateriale ud til alle elever i 2. klasse i de danske folkeskoler, siger Malene Vitus, der er projektleder på ITD's sikkerhedskampagner.Hver dag bringer lastbilchauffører i deres lastbiler tonsvis af varer ud til modtagere over hele landet.- Deres lastbiler er rullende talerør, og det udnytter vi ved at sætte et iøjnefaldende pink tæppe på trailerne med et livsnødvendigt budskab, nemlig at vi alle er på samme hold i trafikken store som små - og at man skal blive væk fra lastbilens højre fordæk, hvor den kritiske zone er, siger Malene Vitus. De pink lastbiler kører i hele landet, hvor man i byerne for eksempel kan møde renovationsbiler og køletrailere med det vigtige budskab, men også på motorvejen kan trafikanterne for eksempel møde en tiptrailer, som også er med i kampagnen.