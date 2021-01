Materiel-udlejer har taget to af de lange

Fredag 22. januar 2021 kl: 15:56

Af: Redaktionen De to nye lastbiler er fire-akslede Volvo FM 460 opbygget med 9-meter langt lad og frontmonteret kran. Hjulene på tre af de fire aksler er drejbare.De er leveret med 13-liters motorer med 460 heste, I-shift automat. gearkasse, fuld luftaffjedring, motorbremse VEB+, komfort+ førerhuspakke, udsynspakke+, VDS - Volvo Dynamic Steering med aktiv sporeassistent, Work-Remote, ACC-intelligent fartpilot, elektronisk lastindikator og meget mere.Bilstrup Karosseri i Stoholm vest for Viborg har stået for opbygning af bilernes knæklad, som er ca. 9 meter langt. Der er 6,7 tons hydraulisk spil indbygget i forsmækken, hydraulisk venderamper i bagenden, hvor begge betjenes via radiofjernbetjening. Der er desuden værktøjskasse på begge sider.HMF har leveret de frontmonterede kraner, som er af typen 1320-K3 med tre hydrauliske udskud og en ekstra ventil til rotator og EVS-stabilitetssystem. Bilstrup Karosseri har også monteret kranerne.Bilerne er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.