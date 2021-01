Adgang til HVO ét af de vigtigste redskaber

ENERGISELSKAB OM OMSTILLING TIL MERE BÆREDYGTIG TRANSPORT:

Onsdag 20. januar 2021 kl: 10:14

HVO 100 på seks stationer landet over



Dansk Transport & Logistik (DTL) glade for mulighederne

Fakta om HVO:

HVO100 er på Circle K-stationer i Herning, København, Nyborg, Fredericia, Slagelse og Albertslund

HVO100 består af typen UCO, som står for ’Used Cooking Oil’ (genanvendt madolie som for eksempel friture)

HVO100 reducerer CO2-udledningen med op til 90 procent sammenlignet med konventionel diesel

HVO100 kan anvendes i dieselmotorer

HVO100 er en del af en treenighed af klimavenlige drivmidler fra Circle K Danmark sammen lynladerstrøm til elbiler og ’flydende el’ (eksempelvis methanol produceret i Power-to-X-systemer med energi fra sol og vind)

Af: Redaktionen Hydrogeniseret Vegetabilsk Olie - eller HVO - har gennem se seneste år været bredt udbredt og anvendt i den tunge transport i Sverige og er nu ved at bryde igennem i Danmark som et attraktivt alternativt til den traditionelle dieselolie. Især den type HVO der er lavet på genanvendt madolie som for eksempel fritureolie til pomfritter - bedre kendt som ’UCO’ eller ’Used Cooking Oil’ - er populær.UCO er på vej frem, fordi det er 100 procent fri for fossil olie. Produktchef Sisse Follmann fra Circle K Danmark peger på, at det er den type HVO, som Circle K nu tilbyder på seks stationer landet over. Åbningen af de første seks pumper er det seneste initiativ fra Circle K Danmark, som har til hensigt at gøre klimavenlige og alternative drivmidler tilgængelige og nemmere at tilgå.- Hos Circle K Danmark har vi infrastrukturen til at kunne hjælpe den grønne omstilling af transportsektoren på vej. Det er derfor, vi er i gang med at installere lynladestandere på tværs af landet. Det er derfor, vi har investeret i 50 millioner liter Power-to-X produceret e-methanol - eller ’flydende el’. Det er derfor, vi nu giver den tunge transport nem adgang til et CO2-reducerende alternativ til diesel direkte fra pumpen med HVO 100, siger hun.Tilløbet til HVO i Danmark har været undervejs gennem et stykke tid. Blandt de største hurdler har været udbredelsen af et bredt netværk af HVO-pumper langs de danske veje. Med Circle K-stationer i eksempelvis Lind ved Herning, i København og i Nyborg bliver det nemmere for chauffører samt transport- og logistikvirksomheder at vælge HVO’en til, som et redskab i branchens grønne omstilling.- Det er en super god nyhed, at Circle K nu ruller ud med HVO på deres stationer og gør det nemmere at tilgå over hele landet. Når HVO100 og andre biobrændsler er baseret på genanvendte råvarer, er de nemlig blandt flere vigtige redskaber for vores medlemmer i deres indsats for at udlede mindre CO2 og bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, siger underdirektør Frank Davidsen fra vognmandsorganisationen DTL.Andre energiselskaber som YX, Q8 og OK har også HVO-produkter på listen over energiprodukter