Krav og restriktioner i fly og kollektiv transport fortsætter til februar

Fredag 15. januar 2021 kl: 12:36

Af: Redaktionen Tiltagene, som S-Regeringen indførte 9. januar for at begrænse smitten med de mere smitsomme varianter af Covid-19, omfatter blandt andet et krav om, at alle flypassagerer til Danmark skal fremvise negative coronatest, før flyselskaberne må tage den dem med. Testen skal være taget inden for 24 timer før passageren går ombord på flyet, og kravet gælder for fly fra hele verden.Da det stadig er sundhedsmyndighedernes anbefaling at forebygge nye introduktioner af smitten i Danmark, forlænger S-Regeringen krav og restriktioner til og med søndag 7. februar.- Vi skal være meget årvågne i vores kamp mod de her ekstra smittesomme mutationer fra blandt andet Storbritannien og Sydafrika. Derfor er det nødvendigt at fastholde kravet, så vi er sikre på, at de passagerer, der kommer til Danmark med fly, ikke går utestede ud i samfundet. Vi kan se, at mange andre lande indfører lignende krav. Det giver ekstra besvær for de danskere, der absolut skal rejse, men vi kan ikke tage unødvendige chancer, når det handler om værn mod de mere smitsomme varianter, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Forbuddet gælder alle passagerer undtagen børn til og med 12 år. Det er op til flyselskaberne at sikre, at der ikke kommer passagerer ombord uden en negativ test. Hvis flyselskaberne overtræder forbuddet, kan de ansvarlige få bøde eller fængsel i op til to år.Derudover bliver også alle andre krav og restriktioner i den kollektive transport forlænget. Det betyder blandt andet, at busser, tog og metro fortsat skal køre med begrænset belægning og at kravet om pladsbillet i regionaltog bliver fastholdt.