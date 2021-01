Resultatforbedringen ligger på lager

Fredag 15. januar 2021 kl: 12:09

Af: Redaktionen DFDS’ foreløbige og ureviderede driftsresultat - EBITDA - før særlige poster for 2020 blev øget til 2,73 milliarder som følge af den britiske lageropbygning forud for Brexit, der blev mere omfattende end forventet. Intervallet for resultatforventningen var 2,5-2,7 milliarder kroner.

Den positive indtjeningseffekt af lageropbygningen blev delvist opvejet af en tilbageførsel i fjerde kvartal 2020 af en statslig kompensation vedrørende faste omkostninger fra andet kvartal 2020 på 50 millioner kroner. Ansøgningen om kompensationen trækkes tilbage i lyset af forbedringen i DFDS’ indtjening.





DFDS forventer, at kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2020 og forventninger til 2021 vil blive udsendt 10. februar 2021.













