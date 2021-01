Vognmand fra Vendsyssel har hentet ny vogn og vognkasse søndenfjords

Torsdag 14. januar 2021 kl: 15:07

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye bagtipkasse, der passer til forvogne, er bygget op over en underamme i stål med sider i aluminium. Den har et rumindhold på omkring 27 kubikmeter. Kassen, der passer til både wire- og kroghejs, er monteret med rullepresenning. Kassens bagklap er forsynet med kornlem. Under bagklappen er der en rulle.Anhængeren er opbygget med længdevanger opsvejst i I-profil og forsynet med vridningsstabiliserende forstærkningsplader i bagenden og ved tipstemplet. Omkring to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme. Bagenden kan justeres til containere i længde fra 6.000 mm til 6.500 mm. I venstre side er der monteret en plast-værktøjskasse monteres i venstre side.Anhængeren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Der er lift på anden aksel. Begge enheder er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.