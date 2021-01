Aldrig før har så mange fået uddannelsesplads til søs

REDERIORGANISATION:

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 12:44

Kan bruge endnu flere pladser



Af: Redaktionen En ny opgørelse, som organisationen Danske Rederier har lavet blandt sine medlemmer, viser, at rederierne i år stiller 480 praktikpladser opgjort i årsværk til rådighed for de studerende på de maritime uddannelser. En stor del af pladserne er gået til studerende på MARTEC i Frederikshavn, hvor blandt andre de nye bachelorskibsførere alle er klar til komme en tur på havet.Pladserne er fordelt mellem navigatører, maskinmestre skibsassistenter, dualassistenter og en enkelt skibsteknikerlærling.Og det er en melding, som glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).- Det er ingen hemmelighed, at mit hjerte banker for det maritime erhverv. Det udfylder en meget vigtig rolle for Danmark, og de mennesker der beskæftiges til søs. Derfor er det er en både glædelige og vigtig rekord. Det er det samspil, der skal til mellem det offentlige og private for at sikre, at der fortsat vil være kvalificeret arbejdskraft til en stolt søfartsnation som Danmark, siger Ane Halsboe-Jørgensen, der stammer fra Fjerritslev i Han Herred.I starten af 2019 garanterede Danske Rederier, at man ville stille med 350 praktikpladser hvert år. Den garanti er mere end indfriet i 2020.- MARTEC startede vores første skibsførerbachelor hold op i august 2020 og har fået nogle fantastiske og ambitiøse unge ind på uddannelsen. De har lyst til udfordringer og glæder sig til deres første praktikforløb, som kommer allerede ½ år inde i uddannelsen. Vi har oplevet en helt uvurderlig support fra Danske Rederiers praktikkontor, og allerede nu har alle vores studerende fået deres første praktikplads, som de starter på til januar 2021, siger Pia Ankerstjerne, der er direktør for MARTEC.På trods af de rekordmange udbudte praktikpladser i år, er dog stadig studerende, som mangler pladser. Forklaringen skal findes i, at optaget af studerende i år ligeledes har været rekordstort. 860 blev i sommer optaget via den koordinerede tilmelding, det er er en stigning på 22 procent i forhold til 2019.- Vi har markeret os og brandet os over for de unge i de største folkeskoleklasser i en række år nu. Det begynder at give resultater. Flere studerende har valgt os i Det Blå Danmark, og nu må vi også vise, at vi vil vælge dem. Vi skal selv bruge arbejdskraften lige om lidt, så jeg håber, at vi kan få skrabet de sidste praktikpladser sammen, så alle kommer en tur på havet, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Det drejer sig om fremtidens kaptajner og skibsførere på navigatøruddannelsen, hvor der i øjeblikket mangler cirka 20 pladser.