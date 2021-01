Forhandler af lastbiler og busser åbner dørene for endnu en ejer

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 10:58

Ny medejer Erik Brændgaard Nielsen (tv) ønskes til lykke af Sten Uggerhøj.

Af: Redaktionen Erik Brændgaard Nielsen, der er 43 år og har haft en karrierevej fra lastvognsmekaniker til salgsdirektør, har været i organisationen siden 2007. Erik Brændgaard Nielsen, der er født, opvokset og stadig bosiddende i Thy, er kendt for at være en lun thybo og altid til at regne med.





- Jeg er meget ydmyg over den tillid ejerne i MAN Nordjylland har vist mig. Jeg glæder mig hver dag over at være en del af en virksomhed med et godt image, et godt bagland og kolleger, der løfter i flok, så vi kan levere et godt produkt til vores kunder. Jeg glæder mig over at være medejer af en virksomhed, som jeg tror på er en del af fremtidens lastvognsbranche, siger Erik Brændgaard Nielsen.





MAN Nordjylland driver i dag autoriseret MAN-værksted og salg af nye MAN varebiler, lastbiler og busser. Herudover udfører virksomheden reparationer af alle andre mærker, kølemaskiner, opbygninger og hydraulik.





Virksomheden er repræsenteret i Thisted, Svendstrup, Hjørring og Frederikshavn og er en del af Uggerhøj-koncernen.

















