Færger fragtede 28 procent mere gods i december

Mandag 11. januar 2021 kl: 16:37

Færge - fragt:

December Hele året Fragt 2019 2020 Ændr. 2019 2020 Ændr. Lanemeter, '000 2.810 3.594 27,9% 41.280 40.886 -1,0% Passager 2019 2020 Ændr. 2019 2020 Ændr. Passagerer, '000 370 78 -79,0% 5.116 1.498 -70,7%





Af: Redaktionen DFDS færgemængder:De samlede mængder i december var 29 procent højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængdevæksten på ruter, der anløber Storbritannien, var 37 procent.

På Nordsøen blev mængderne øget af lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit, særligt på ruterne mellem Holland og Storbritannien, men også mellem Sverige og Storbritannien. Mængderne på Den Engelske Kanal blev ligeledes øget af lageropbygningen. Mængderne på Østersøen var højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængderne i Middelhavet var højere end i 2019 drevet af højere mængder i alle hovedkorridorer.





Færge - passager: Det samlede antal passagerer i december var 79 procent lavere end i 2019. Nedgangen afspejler en fortsat negativ effekt fra rejserestriktioner relateret til Covid-19 på de to cruise ferry-ruter og Den Engelske Kanal. Antallet af passagerer i Østersøen var højere end i 2019 drevet af højere volumen på én rute.





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.









