El-færge bliver trukket fra værft i Polen

Fredag 8. januar 2021 kl: 12:36

Af: Redaktionen Her ses Grotte på de første meter af den fire dage lange tur til Hvide Sande.El-færgen »Grotte« tager turen fra det polske værft i Szczecin til Hvide Sande Shipyard foregår for enden af et slæbetov, da der endnu ikke er noget indmad i skroget. Opgaven med at slæbe færgen til den jyske vestkyst ligger hos NH Towage fra Svendborg.- Det er en spændende tur, og det er en spændende rejse, som begynder for Fanølinjen og Molslinjen. Grotte er vores første el-færge nogensinde, og da elektrificering af vores kortere ruter er en væsentlig del af vores klima-strategi, glæder vi os til at tage hul på det kapitel, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Når færgen ankommer til Hvide Sande, begynder arbejdet med at montere alt det indvendige på broen, i passagerområdet og ikke mindst i det maskinrum, som bliver en helt anden sag end maskinrummene hos de to søsterfærger, Menja og Fenja.Selv om Grotte skal sejle på strøm, vil den stadig have muligheden for at sejle på almindeligt brændstof. Det er nødvendigt for at sikre sejlads til og fra Fanø under alle forhold og i tilfælde af nødsituationer.Turen hjem til Danmark forventes at vare fire dage. Når færger skal slæbes over så lang en distance, betyder vejret meget for sejltiden. Grotte forlod Polen i godt vejr, og nu nærstuderes vejrudsigterne for de kommende dage.Grotte skal efter planen sættes i drift hos Fanølinjen til efteråret.