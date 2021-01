Vognmandsforening ønsker godt nytår og ser frem til fortsat kamp

Søndag 3. januar 2021 kl: 19:32

2020 begyndte faktisk godt for de fleste erhverv, også for de forskellige grene af vognmandserhvervet.



Men så skal jeg godt nok love for, at vi blev indhentet af corona / covid-19, eller hvad vi nu ellers kalder den.



Det lykkedes regeringen gennem hele forløbet at fastholde den almene befolkning i en frygtens skruetvinge, berettiget eller uberettiget, alt efter med hvilken grad af klogskab eller bagklogskab man anskuer og vurderer pandemiens risiko og følger ud fra.



Derfor lykkedes det også statsministeren i folkesundhedens navn, sammen med Statens Seruminstitut, Sundhedsmyndigheder, Forsvaret og Rigspolitichefen uden lovhjemmel, at udrydde et mink-erhverv, krænke den private ejendomsret, forurene sø m.m. og måske overtræde Grundloven - helt uden vilje til efterfølgende at tage ansvaret herfor.



Det bør vække alvorlige bekymringer, lige som det bør kalde til sammenhold hos alle selvstændige erhvervsdrivende, også vognmænd, nuværende såvel som kommende, der driver en erhvervsaktivitet i Danmark. Står aktiviteten på de røde partiers dødsliste, kan man godt forestille sig, at transporten gør landbruget selskab der. Men uanset disse usmagelige forløb mener jeg, at alle bør fortsætte med at tage pandemien alvorlig, også selvom den længe ventede beskyttende vaccine i skrivende stund har vaccineret de første udsatte i DK. Så kan man jo så vælge at lade pandemien fylde alt, eller forsøge at skille det ad, og beskæftige sig med det, der allerede har haft betydning for samfundet og transporterhvervene og fortsat vil få betydning fremover.



Set med liberale/erhvervsmæssige øjne har mange af de ting, regeringen og deres støttepartier har budt den danske befolkning, bortset fra den allerførste nedlukning, som havde støtte fra et samlet folketing, været et helt og aldeles uskønt teater at være tilskuer til. Det lykkedes regeringen og dens støttepartier på skammelig vis at misbruge den tillid folketinget gav dem, da alle blev overrumplet af corona-virus.



Nu ikke mere om corona, men over til, hvad året har bragt og med hvilket håb vi går 2021 i møde.



Det er min oplevelse, at alle grene af vores erhverv kom godt i gang i begyndelsen af 2020, men hvor mange blev direkte ramt allerede ved 1. nedlukning i begyndelsen af marts. Det var de samme virksomheder, som fortsatte med at være direkte i skudlinjen, når det blev udstedt yderligere restriktioner gennem resten af året. Det har primært været virksomheder, der har serviceret den traditionelle del af servicebranchen med diverse produkter til levnedsmiddel/ dagligvare butikkerne og catering-branchen/virksomhedskantiner m.m., der blev ramt i samme øjeblik, der var dato på nedlukningerne.



Modsat er det min fornemmelse, at de vognmænd, der har beskæftiget sig med at bygge/anlæg, vejbygning, asfalt og landbruget/slagterierne har haft rigtig travlt gennem hele året og godt for det.



Ser man på containerrederiernes fremgang kan man vel udlede, at deres vognmænd også har haft travlt.



På den transportpolitiske side skal man jo ikke glemme, at der i corona-krisens skygge er vedtaget en ny vejpakke i EU plus at vi måske har fået lidt mere styr på P-pladserne langs motorvejene, hvis succes alene beror på, om dem, der skal kontrollere, har mod til at benytte de rigtige værktøjer. FDL har bidraget med gode og logiske forslag til simple løsninger, bl.a. at aktivere nummerplade-scannere på alle relevante områder.



Overordnet ser det vel ud til, at Danmark slipper nogenlunde helskindet ud af et kriseår, hvorfor vi også berettiget kan have et nytårshåb om hjælp fra den vaccine, der i skrivende stund udrulles i hele DK, hvor den fuldendte succes i høj grad beror på, om den øvrige verden også slipper helskindet ud af krisen.



Så jeg tror på, at 2021 kan blive et rigtig godt år for alle grene af de private erhverv, også vognmandserhvervet, hvor de værst ramte erhverv i den grad trænger til medvind i året der kommer.



FDL ønsker alle kollegaer, kunder og leverandører i transporterhvervet et rigtig godt nytår.





Christian Jensen Formand FDL





På foreningens vegne





Jens Groot, kontorleder

Af: Redaktionen Christian Jensen og FDL skriver: