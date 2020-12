Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Mandag 21. december 2020 kl: 21:37

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen kontrollerer årligt omkring 1.000 virksomheder for at tjekke, som deres chauffører overholder køre- og hviletidsreglerne, der er skabt for at bidrage til sikre og gode forhold på vejene.Kontrollen på køre- og hviletidsområdet handler blandt andet om overholdelsen af reglerne omkring de daglige køre- og hviletider, afholdelse af pauser i køretiden samt korrekt betjening af takografen.Disse forhold vil, sammen med de øvrige forhold, der kontrolleres for, fortsat være en del af kontrollen, men Færdselsstyrelsen ønsker samtidig at øge fokus på chauffører og virksomheders overholdelse af reglerne om ugentlig køre- og hviletid og ”2-ugers-køretid”.Færdselsstyrelsens øgede fokus på disse områder skal ses i lyset af EU's Vejpakke, der blev vedtaget tidligere på året.Da der er tale om en ændring af Færdselsstyrelsens kontrolpraksis på området, vil udvidelsen først ske fra og med 1. april 2021. Færdselsstyrelsens fremhæver i den forbindelse, at der ikke er tale om nye regler. Reglerne gælder i dag for chauffører og virksomheder.Interesserede kan læse mere om køre- og hviletidsreglerne, om brud på reglerne, om takografer og takografkort og om virksomhedskontrol