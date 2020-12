Ny containerterminal i Kalundborg Havn har fået en operatør

Mandag 21. december 2020 kl: 15:01

Af: Jesper Christensen Kalundborg Havn er i gang med at anlægge en containerterminal på et areal i Ny Vesthavn, hvor der bliver en vanddybde på 15 meter. Det er planen, at den skal åbne til marts næste år.









A.P. Møller - Maersk vil anløbe havnen i Kalundborg med feederskibe to gange ugentligt.









Samtidig flytter A.P. Møller - Marsk fra CMP i København, som har været rederiets containerhavn på Sjælland siden 1968.









