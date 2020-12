Vognmand i Ølgod har fået en ny fire-akslet tip-trailer

Torsdag 17. december 2020 kl: 12:17

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger og med lLukket cyklistværn i begge sider. Mellem akslerne er der monteret "trekanter".Tip-kassen har udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk aktiveret låsemekanisme. 3/2 vejs ventil monteret for automatisk styrring af låsmekanismen. Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse med kunststof i en højde på 1.250 millimeter afsluttet med en aluskinne, mens bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og belagt med 15 mm kunststof.Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder.I venstre sider er der en tre meter alu-stige.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og med hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksle er både løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmandsfirmaet Ernst Jacobsen A/S beskæftiger sig først og fremmest med levering af sand og grus til betonværker, elementfabrikker og til større byggeprojekter. Virksomheden beskæftiger sig også med transport af træflis til fjernvarmeværker og gods med egne gardintrailere for virksomheder i lokalområdet og ud til hele Danmark