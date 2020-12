Vanvidsbilister risikerer både bil og kørekort - og hvis bilen er leaset

BRED POLITISK AFTALE:

Fredag 11. december 2020 kl: 13:30

Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel

Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 procent, og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel med videre skærpes med 100 procent. Strafskærpelserne indebærer for eksempel, at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder

Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel med videre skærpes med 50 procent. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 procent

Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel

Ændringer af færdselsloven:

Ændring af konfiskationsreglerne, således at konfiskation skal ske første gang i tilfælde af spirituskørsel med en alkoholpromille over 2,00, de groveste hastighedsovertrædelser og særlig hensynsløs kørsel. Samtidig skal der som udgangspunkt ske konfiskation i de nævnte tilfælde uanset bilens ejerforhold

Skærpelse af straffen til 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde ved de groveste hastighedsovertrædelser, ulovlig kap- og væddekørsel og ved kørsel i frakendelsestiden, når frakendelse er sket på grund af vanvidskørsel

Forhøjelse af frakendelsesperioden til minimum 3 års ubetinget frakendelse af førerretten i førstegangstilfælde ved de groveste hastighedsovertrædelser, ulovlig kap- og væddekørsel og chikanøs kørsel, der hinder politiets arbejde

Ændringer af straffeloven:

Udvidelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige færdselslovsovertrædelser, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder

Skærpelse af straffen med 150 procent for overtrædelse af straffelovens paragraf 241, 2. pkt. om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder

Skærpelse af straffen med 100 procent for overtrædelse af straffelovens paragraf 249, 2. pkt. om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder

Skærpelse af straffen med 50 procent for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, stk. 1, om forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med færdselslovsovertrædelser

Skærpelse af straffen med 50 procent for overtrædelse af straffelovens paragraf 253, stk. 2, om flugtbilisme

Skærpelse af straffen fra bøde til et udgangspunkt om 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for, ved chikanøs kørsel at lægge hindringer i vejen for politiet, jf. straffelovens paragraf 119, stk. 4







Af: Redaktionen S-Regeringen præsenterede i februar 2020 udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der med en række initiativer skulle sætte hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. På grund af covid-19-situationen i foråret blev lovbehandlingen af udspillet udskudt til det nye folketingsår.Regeringen har i den seneste tid haft drøftelser med Folketingets partier om indsatsen mod vanvidsbilisme. På den baggrund har regeringen indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative og Nye Borgerlige om at gennemføre initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel, og partierne er samtidig blevet enige om følgende nye initiativer:Justitsministeren og transportministeriet vil snarest muligt fremsætte to lovforslag, der gennemfører de nødvendige lovændringer.Samlet overblik over lovændringer, som partierne har forpligtet sig til at stemme for: