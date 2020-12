Vognmandsvirksomhed med speciale i distribution ruller ud med ny tre-akslet fragtbil

Fredag 11. december 2020 kl: 11:52

Af: Redaktionen Charlotte og Niels Kjærgaard, der etablerede Kjærgaard og Kjærsgaard Distribution A/S i 2007 og samarbejder med store som små danske speditionsfirmaer, skal bruge den nye Volvo FM til distributionskørsel for DSV.Den nye FM 6x2R er leveret med en 11-liters motor med en effekt på 330 hk. Den har I-Shift, el-hydraulisk løbeaksel, fuld luftaffjedring, navigation samt bak- og cyklistkamera.Opbyggervirksomheden Lavmands i Ringsted har stået for opbygning af et ekstra stærkt fragtmandslad.Lastbilen er slutklargjort og leveret fra Volvo Truck Center på Højager i Taastrup. Jesper Bøgeskov Schramm har solgt og leveret bilen.Kjærgaard og Kjærsgaard ser frem til at hente yderligere to Volvo-lastbiler, som kommer på gaden i det nye år.