Ny politisk aftale sætter gang i næste skridt mod energi-øer

Fredag 4. december 2020 kl: 17:00

Fakta om energiøerne:

Det blev med klimaaftalen for energi og industri i juni besluttet at opføre to energiøer med tilkoblede havvindmølleparker, der tilsammen kan levere 5 GW og vil kunne dække elforbruget i omkring 5 millioner hustande i Danmark og nabolande. De 5 GW er ca. tre gange så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag

Energiøen i Nordsøen starter på en kapacitet på 3 GW i 2030 og skal senere udvides til mindst 10 GW i takt med, at elforbruget stiger

Energiøen ved Bornholm får en kapacitet på 2 GW. Begge energiøer skal sluttes til andre lande

I Nordsøen forberedes forundersøgelser i et stort bruttoområde. Havvindmølleparkerne kommer til at ligge mindst 60 kilometer fra Thorsminde. Området ligger længere ude i havet end området udbudt for Thor Havvindmøllepark

I Østersøen vil Bornholm fungere som fysisk energiø, mens de tilknyttede havvindmølleparker bliver placeret syd og sydvest for Bornholm. Møllerne vil stå 20 kilometer ud fra kysten syd for Rønne

Placeringerne af havvind ved Bornholm og bruttoområdet for energiøen i Nordsøen er valgt ud fra en grundig vurdering af de mest optimale produktionsforhold på baggrund af blandt andet vindressourcer og havdybde, samt skibsruter, eksisterende infrastruktur, fiskeri og miljøforhold

Mange beslutninger udestår fortsat - eksempelvis den endelige beslutning om, hvordan energiøen i Nordsøen skal konstrueres

Af: Redaktionen Med beslutningen har S-Regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget taget de næste skridt mod en mere bæredygtig energiforsyning. Energiøerne vil tilsammen kunne tredoble dansk strømproduktion fra havvindmøller og kan forsyne omkring fem millioner husstande - de omkring to millioner i Danmark og yderligere omkring tre millioner i nabolandene - med bæredygtig produceret strøm.- Vi træder nu ind i en ny epoke i det danske vindeventyr, og jeg vil gerne takke de andre partier i aftalen for et godt samarbejde omkring placeringen af verdens to første energiøer. Energiøerne vil være med til at øge mængden af vedvarende energi markant, og samtidig vil vi gøre det muligt at transformere den grønne strøm til brændstoffer til den tunge transport både til lands, til vands og i luften. Energiøerne leverer med andre ord den grønne strøm, som er forudsætningen for fremtidens klimaneutrale Danmark og Europa, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Ved energiøen i Østersøen placeres vindmøllerne omkring 20 kilometer syd og sydvest for Bornholm. I Nordsøen er partierne blevet enige om at starte forberedelserne til forundersøgelserne for energiøen og havvindmøllerne. Øen og havvindmøllerne vil ligge mindst 60 kilometer vest for Thorsminde. Den endelige beslutning om placeringen af øen og havvind i Nordsøen sker senest i foråret 2021.Energistyrelsen og Energinet vil med aftalen kunne begynde forberedelserne til de detaljerede undersøgelser af eksempelvis havbunden og øernes og havvindmøllernes påvirkning af miljøet. De forventes færdige i 2024.