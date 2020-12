Fransk lastbilproducent udvider sit elektriske spekter

Torsdag 3. december 2020 kl: 15:03

Renault Trucks Z.E. seriens tekniske specifikationer:

Samlet totalvægt 3,1 til 3,5 ton

57 kW elmotor

Maksimalt drejningsmoment: 225 Nm

Maksimal hastighed: 100 km / t

Energilagring: 33 kWh lithium-ion-batterier

Rækkevidde på NEDC-cyklus: 200 km

Rækkevidde i realistiske omgivelser: op til 120 km

Oplader 7 kW vekselstrøm

Samlet totalvægt: 16t Vægt: 16,7t.

Tilgængelige akselafstand: 4.400 mm og 5.300 mm

185 kW elmotor (130 kW kontinuerlig ydelse)

Maksimalt drejningsmoment for elmotoren: 425 Nm.

Maksimalt drejningsmoment bagaksel: 16 kNm

To-trins gearkasse

Energilagring: lithium-ion-batterier på i alt 200 til 400 kWh

Rækkevidde i realistiske omgivelser: op til 400 km

Oplader 20 kW AC og 150 kW DC

GVW: 26 t Vægt: 27 t.

Tilgængelig akselafstand: 3.900 mm, andet efter behov

To elmotorer med en samlet effekt på 370 kW (260 kW kontinuerlig ydelse)

Maksimalt drejningsmoment for elmotorer: 850 Nm

Maksimalt drejningsmoment bagaksel: 28 kNm.

To-trins gearkasse

Energilagring: lithium-ion-batterier, 200 kWh til 265 kWh.

Rækkevidde i realistiske omgivelser: op til 180 km

Oplader 20 kW AC og 150 kW DC

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De nye nul-emissionslastbiler har et bredere udvalg af batterier. De mellemstore elbiler Renault Trucks D og D Wide Z.E kan nu rumme 66 kWh batteripakker. I den lette ende har den franske producent lanceret en 3,5 ton Renault Trucks Master Z.E.Renault Trucks gentager det elektriske budskab om, at elektriske køretøjer har et meget lavt støjniveau og kører uden udslip Zero Emission, Z.E. der hvor de opererer. Dermed kan de få adgang til byområder med strenge miljørestriktioner.Med det bredere udvalg på batterisiden kan Renault Trucks levere fuldelektriske køretøjer fra 3,1 til 26 tons totalvægt med en rækkevidde på op til 400 kilometer.Batterierne er en af ​​de mest kostbare ting på en elektrisk lastbil. I stedet for systematisk at inkludere det maksimale driftsområde, tilbyder Renault Trucks sine kunder det batterimodeludvalg, de har brug for.Tidligere var Renault Trucks D og D Wide Z.E begrænset til 50 kWh. Nu kan de udstyres med 66 kWh lithium-ion-batterier. Man kan vælge mellem fem forskellige konfigurationer op til maksimalt seks 66 kWh batteripakker til Renault Trucks D Z.E., hvilket giver en rækkevidde på op til 400 km.Når det gælder Renault Trucks Master har den franske producent udvidet sit Master Z.E. tilbud. Lastbilen kan nu bestilles med en 3.500 kg totalvægt sammenlignet med de hidtidige 3.100 kg. Trods en ekstra nyttelast på 400 kg tilbyder Renault Trucks Master Z.E. stadig en reel rækkevidde på 120 km og kan oplades fuldt ud på seks timer.3,1 ton modellerne kan fås i to varianter (varevogn og platformchassis) i tre forskellige længder og to højder. 3,5-tons varevognsversionen er allerede på markedet.3,5 ton Renault Trucks Master Z.E. el-varevognen vil snart være tilgængelig som et platformchassis eller som almindeligt chassis, der giver mulighed for en lang række opbygninger såsom tipvogn eller med transportkasse og lift.Renault Trucks Master Z.E.Renault Trucks D Z.E. *Renault Trucks D Wide Z.E. ** Renault Trucks D og D Wide markedsføres i Danmark i løbet af 2021.