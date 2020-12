Slovakisk datterselskab kan aflønne efter slovakiske forhold i Danmark

DOM FRA KØBENHAVNS BYRET OVER NORSK EJET TRANSPORTFIRMA:

Onsdag 2. december 2020 kl: 11:45

Af: Jesper Christensen Den rumænske chauffør Emilian Tudor Jetzi havde med støtte fra fagforeningen 3F krævet 1.289.359,21 kroner i efterbetaling af løn og diæter, 150.000 kroner i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og 150.000 kroner i efter lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere - i alt 1.589.359,21 kroner.









Ifølge domsudskriftet fik han i årene udbetalt 189.678,07 kroner i løn plus 372.624,40 kroner i diæter. I alt 562.302,47. Hvis han skulle have været aflønnet efter danske forhold skulle han have haft 1.396.012,84 kroner i løn og 455.648,84 kroner i diæter.





Lønkravet kom på baggrund af Emilian Tudor Jetzi ansættelse hos norske Bring's slovakiske vognmandsfirma Bring Trucking a.s. i årene 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 1017.





Emilian Tudor Jetzi havde som chauffør arbejdet med transport til og fra og i Danmark med udgangspunkt i Danmark. Han blev støtte af 3F i sin opfattelse af EU's regler om udstationering. Med henvisning til EU's udstationeringsregler mente han med støtte fra 3F, at han var blevet underbetalt af sin slovakiske arbejdsgiver.





Omvendt mente den slovakiske arbejdsgiver, at han ikke var udstationeret og var blevet aflønnet efter gældende regler.





Bring Trucking a.s. afviste derfor kravet.





Og afvisningen blev støttet af dommeren ved Københavns Byret.





Derfor var det eneste, Emilian Tudor Jetzi fik med fra retsmødet 23. november en regning på 115.000 kroner til dækning af sagsomkostningerne og et beløb på 18.968,00 kroner plus procesrenter fra 10. maj 2017, som Bring Trucking a.s. skal betale ham i manglende feriepenge med henvisning til, at han ellers ville blive dårligere stillet end en dansk lønmodtager, der modtager løn under ferie.









