Midlertidig ordning om arbejdsfordeling forlænget til udgangen af 2021

Mandag 30. november 2020 kl: 11:20

Af: Redaktionen Aftalen betyder, at virksomhederne i 2021 kan sende medarbejdere på arbejdsfordeling i op til 12 måneder, uanset om de har benyttet ordningen i 2020.Udover forlængelsen bliver ordningen mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent.Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde.Desuden bliver reglerne om ordningen mere enkle at administrere for a-kasserne. Medarbejdere i ordningen kan modtage en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres to-årige dagpengeret, mens de er i ordningen.- Corona krisen er ikke slut endnu, så derfor har vi fortsat brug for at holde hånden under beskæftigelsen, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, der repræsenterer arbejdstager-siden.Ifølge FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation - gør over 7.000 lønmodtagere brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning.- Det viser, at ordningen bidrager til at skabe større tryghed blandt mange privatansatte. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen at enes om en forlængelse af ordningen om arbejdsfordeling, siger Lizette Risgaard.Interesserede kan læse aftalen