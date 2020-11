Storebæltsberedskabet har fået sin nye avancerede brandbil

Fredag 27. november 2020 kl: 09:25

Brandbilen er tilpasset forholdene på Storebæltsbroen



Fakta om brandbilen:

Specialsprøjten er udstyret med en 14 meter lang bom, der kan drejes i en vilkårlig retning

Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon

Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et termisk kamera

Brandbilen har plads til 6.000 liter vand

Brandbilen er udstyret med et CAF - Compressed Air Foram system, der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt

Bjergningsbom til køretøjer under 3.500 kg

Brandbilen finansieres gennem beredskabsaftalen mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand og Redning

Det er Slagelse Brand og Redning, der betjener brandbilen

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par år siden - blandt andet på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande - at øget indsatsen med brandsikring. Og i den sammenhæng er den nye brandbil et vigtigt led.- Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over. Den specialdesignede brandbil vil sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner, siger Lars Fuhr Pedersen, der er teknisk direktør i Sund & Bælt.Godt 1.200 meter af østbroens store hovedkabler blev i 2019 brandsikret tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende brandtæpper, som skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand og forhindrer, konstruktionerne tager skade, selv ved en kraftig og længerevarende brand.Udstyret med en 14 meter lang bom kan det nye brandkøretøj med en fjernstyret vandkanon sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder. Der er stillet skarpe krav til køretøjets udstyr, så det både er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.- Vi har, i tæt samarbejde med Sund og Bælt, beskrevet hvordan køretøjet skulle bygges, og hvilket udstyr som skulle være på. Det er et vigtigt samarbejde omkring en vigtig trafikåre i Danmark, at vi i fællesskab arbejder for at løse hændelser så hurtigt som man kan – og at vi sikrer, at der er det rigtige materiel til rådighed. Jo større og mere kompliceret en hændelse er, desto længere tid vil det også tage at løse den. Men vores håb er, at vi med den nye brosprøjte kan løse disse nemmere og hurtigere, så vi hurtigere vil kunne få trafikken til køre igen, siger Michael Djervad, der er beredskabschef i Slagelse Brand og Redning.Brosprøjten har eksempelvis et helt særligt ”skumanlæg”, som er beregnet til hurtigt at kunne slå kraftige brande ned. Den er monteret med en særlig bom på taget med en vandkanon, som vil kunne svinges ud over brosiden og angribe brande udefra, hvor mandskabet ellers ikke vil kunne nå, samt oppefra. Og så er brosprøjten også udstyret med en bjærgningsgrill på bagenden, så den vil kunne nødflytte køretøjer væk fra broen.Alt mandskab på Station Korsør er netop nu i gang med at blive uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.