Kørekortet kan komme med på mobilen

Tirsdag 24. november 2020 kl: 10:18

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den digital udgave af ens danske kørekort fungerer både som gyldigt kørekort og ID-bevis, og det betyder, at man ikke længere behøver at tage sit fysiske kørekort med, når man kører bil i Danmark.For at kunne anvende og aktivere kørekort-appen skal man være i besiddelse af et gyldigt kørekort, et gyldigt dansk pas og nemID.Kørekort-appen kan kun bruges ved kørsel i Danmark, og det er er frivilligt, om man vil benytte sig af den.Færdselsstyrelsen ændrede 1. november 2020 reglerne i kørekortbekendtgørelsen, så det blev muligt at anvende kørekort-appen som dokumentation for førerret under kørsel i Danmark.- Vi synes, kørekort-appen er blevet rigtig god, og med den på telefonen er der flere hverdagssituationer, der bliver lettere for mange. Vi synes også det er rigtig godt, at appen kan minde om, hvornår det fysiske kørekort skal fornyes, siger Kasper Bruun Graversen, som er kontorchef for kørekortområdet i Færdselsstyrelsen.Her på transportnyhederne.dk ville vi også være med på app'en, men vi var ikke de eneste tirsdag formiddag, så der var opstået en trafikkø. Men hvad. Vi har jo stadig det sædvanlige kørekort med i lommen...