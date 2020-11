Transport-virksomhed med speciale i specielle opgaver har taget ny selvkørende kran i brug

Mandag 23. november 2020 kl: 10:38

Af: Redaktionen Sawo har fornyligt haft Danmarks-premiere på levering af den første Hoeflon C30e-kran. Modtageren var BMS' afdeling i Hinnerup ved Aarhus.Hoeflon Kompakt-kranen er en 100 procent batteridrevet kran på 30 t/m. Kranen har en egenvægt på 8.000 kg og en maksimal løftekapacitet på 9.000 kg. Det kompakte design med en bredde på 1.170 mm og en højde på 2.000 mm gør den fremragende til at køre, hvor pladsen er trang. Kranen er blandt andet udstyret med hydraulisk spil, flyjib samt Hoeflink - et system, som giver ejer, Hoeflon og SAWO adgang til at læse data fra kranen. Med Hoeflink kan man se, hvordan brugeren har opstillet kranen, eventuelle fejl, tracke kranen og se, hvor meget kranen anvendes.