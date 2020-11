Fire-akslet lastbil med wire-hejs har fundet vej til Løkken

Torsdag 19. november 2020 kl: 11:15

Af: Redaktionen Vognmand Anders Lauritzen i Løkken er ud af en vognmandsfamilie og glad for at drive vognmandsforretning - og umiddelbart også god for svenske lastbiler fra producenten i Södertälje. Den seneste tilkomne, der er en udvidelse af bestanden, er en ny fire-akslet Scania R 580 B8x4*4 opbygget med hejseladsbil og leveret af lastbilsælger Christian Pedersen fra Stiholt i Hjørring.Anders Lauritzen skal primært bruge den nye bil til containerkørsel fra de lokale genbrugspladser i Hjørring og omegn samt forefaldende lokal containerkørsel.- Min far er vognmand, og jeg kørte lastbil første gang som 8-årig. Jeg har altid været vild med lastbiler, og det er jeg stadig, siger Anders Lauritzen og fortsætter:- Det skal være sjovt at gå på arbejde - både som vognmand og som chauffør, og dét har vi for det meste her i AL Logistik.Fem af hans V8’ere har han da også mest for sjov. Med til at skabe den gode stemning i firmaet er nemlig en fælles interesse for Scania's V8’ere blandt både chaufførerne og hos vognmanden. Flere af dem er klassiske modeller som 3-serie Streamline og T-modellen med snude, mens de øvrige 20 Scania udgør rygraden i vognmandsforretningens daglige drift. Den handler om mange forskellige typer kørsel, herunder suge-/blæs med korn og foderstoffer, stykgods, industri- og konsumfisk og meget mere over hele Danmark.- Jeg har rigtig gode chauffører, der går op i deres arbejde. De er dygtige og passer på grejet, så derfor fortjener de at blive behandlet ordentligt og have indflydelse på deres biler. Det er også derfor, vi kører med princippet om én bil til én mand, og i deres ferie, står bilen stille, siger vognmanden.











- Både opbygning, lakering og plysning er udført helt suverænt, siger Anders Lauritzen og tilføjer, at især plysningen er håndværk i topklasse.





Den nye bil er lige som de fleste øvrige biler i flåden omfattet af en serviceaftale hos Stiholt.





- Jeg kommer mest hos Stiholt i Hjørring, for de yder bare en fantastisk service. Det er meget sjældent, at der er noget i vejen med vores V8’ere, men sker det, kommer man stort set altid til med det samme, siger vognmanden med de mange lastbiler i Løkken.





