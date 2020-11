Randers-vognmand kører ud med gående gulv

Tirsdag 17. november 2020 kl: 22:22



Det gående gulv er et Cargo Floor CF 500 SL-C med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og med CF-betjening.

Bagdørene er udført i alu-profiler. Under bagdørene i den ene side er der en tre-trins stige.

I venstre side foran akslerne er der monteret kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse samt en tre meter stige og stopklodser.





I fronten i venstre side er der monteret en mandsskabslem.





Traileren, der på toppen har automatisk rullepresenning, er leveret med fire ni-tons aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er hævbar. Derudover er fjerde aksel selvstyrende.





Den nye Walking Floor trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Lidt om Atea Transport ApS:

Atea Transport ApS har 30 ansatte og 27 lastbiler, der kører både indenrigs- og udenrigs-transport

Atea Transport ApS kører blandt andet til Tyskland, Holland og Belgien med Walking-Floor trailere

Af: Redaktionen Traileren er bygget op over et selvbærende stålchassis, hvor kongeboltkonstruktion er udført i en svær og stabil stålprofil. Den selvbærende konstruktion har en aluminiums-hjælperamme for at opnå en mindre egenvægt og større volumen.Selve kassen har sider udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumprofiler, der er fuldsvejst indvendigt. På toppen er der monteret en special overkantsprofil med løbeskinne til trailerens aluminiumsskillevæg, som har frigang over bund på ca. 100 mm.