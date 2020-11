Varebil kørte ind i Danmark med overlæs

Fredag 13. november 2020 kl: 11:22

Af: Redaktionen Det viste sig, at varebilen vejede mere, end den måtte. Politiet noterede, at den 23-årige fører af varebilen - en udenlandsk kvinde - kørte med et overlæs på 39 procent, hvilket udløste en bøde på 15.000 kroner.















Den 23-årig kvinde blev sigtet efter færdselsloven.

