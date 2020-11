Valget af Joe Biden giver håb om handelsmuligheder

REDERIORGANISATION KOMMENTERER VALGET I USA:

Onsdag 11. november 2020 kl: 09:03

Udvalgte fakta:

I 2019 lavede skibe fra danske rederier 5.926 havneanløb i amerikanske havne

USA er rederierne næststørste eksportmarked med en værdi på 22,1 milliarder kroner i 2019 (9,2 procent af totalen)

Dansk søfarts eksport til USA er steget 46 procent i perioden 2016-2019

Af: Redaktionen Baggrunden for, at Danske Rederier interesserer sig for valget i USA kan ses i fakta - fakta, der fortæller, at skibe fra danske rederier anløb amerikanske havne 5.926 gange i løbet af 2019. Dermed er USA det næststørste eksportmarked for danske rederier. I 2019 kom værdi samlet op på 22,1 milliarder kroner.- Først og fremmest vil vi ønske den nye præsident, Joe Biden tillykke med valget. Vi lever af at fragte varer over hele kloden, og derfor har vi brug for ens spilleregler. De regler har desværre været sat ud af spillet under Trump, så jeg håber, at Biden vil hjælpe med at få arbejdet i verdenshandelsorganisationen WTO tilbage på sporet, siger administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.Udover at den republikanske president Donald Trump i sin fire-årige præsidentperiode systematisk har blokeret for udnævnelsen af nye dommere til verdenshandelsorganisationen WTO’s appelorgan og ført handelskrig med Kina, har han også gjort samhandlen med EU mere vanskelig og kompliceret.- Jeg håber og tror, at Biden vil reparere på forholdet til EU, og derfor kan straftold på både stål og aluminium og truslen om straftold på biler og bildele måske blive sløjfet, siger Anne H. Steffensen og fortsætter:- Vi skal nok forvente, at Joe Biden, som sin forgænger, forsat vil sætte amerikanerne først. Når det er sagt, kan vi håbe, at USA vil åbne for en mere aktiv rolle i reformeringen af WTO og også spille en mere aktiv rolle i FN's søfartsorganisation IMO, hvor fremtidens klimaregler for skibsfarten bliver forhandlet.I 2019 løb eksporten fra søtransporten op i 240 milliarder kroner. Kina var det største eksportmarked med 31,6 milliarder kroner efterfulgt af USA med 22,1 milliarder kroner.