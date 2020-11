Maskintraileren har fire aksler og udtræk

Tirsdag 10. november 2020 kl: 11:34

Af: Redaktionen Den nye maskintrailer er bygget op over et kraftigt chassis med en centralvange i opsvejst højstyrkestål. Chassis, der er egnet til tung belastning, er leveret med hævedæk og har et udtræk på 6.100 mm.På ramperne og bunden er der monteret et net. Over akslerne er der ståldørkplader.Traileren, der er leveret med forbredningsbrædder inklusiv et magasin, kører på fire 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredje og fjerde aksel er medstyrende og kan låses over baklyset.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.