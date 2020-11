Dommen er et vigtigt skridt for Femern Bælt-forbindelsen

TRANSPORTMINISTEREN EFTER AFGØRELSE VED TYSK DOMSTOL:

Mandag 9. november 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen Forbundsforvaltningsdomstolens tilkendegivelse 3. november afviser alle klager, og dermed er arbejdet med at binde Danmark tættere til Europa et afgørende skridt videre, da arbejdet på tysk side nu også kan gå igang.Med afgørelsen passerer arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen endnu en milepæl. Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland vil være et led i arbejdet med at flytte gods fra vej til bane.- Med Femern Bælt-forbindelsen skaber vi en ny korridor til Tyskland. Det arbejde er i fuld gang på den danske side, og nu er den sidste hindring for arbejdet på den tyske side ryddet af vejen. Med den meget klare tilkendegivelse ligger det fast, at Femern Bælt-projektet vil blive gennemført, som et meget bredt flertal i Folketinget har besluttet, siger Benny Engelbrecht.Femern Bælt-forbindelsen skal efter tidsplanen åbne midt i 2029.