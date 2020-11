Forsikringsselskab tænker grønt ved valg af taxiselskab

Mandag 9. november 2020 kl: 11:53

Københavns største flåde af el-taxier



Aftalen vil reducere udledningen af CO2



Om Dantaxi:

På landsplan er knap 200 el-taxier tilsluttet Dantaxi. El-taxierne er primært koncentreret i Region Hovedstaden

Selskabet udfører taxikørsel i 75 af Danmarks 98 kommuner, og er Danmarks største taxiselskab med i alt 1.900 vogne

Alle selskabets taxier er monteret med afskærmning og fastgjorte spritdispensere af hensyn til forebyggelse af corona-smitte

Af: R Dantaxi fortsætter med aftalen med levere taxier til Topdanmarks gæster og de over 1.500 ansatte i hovedkvarteret i Ballerup. Sammenlignet med den tidligere aftale mellem de to selskaber har Topdanmark haft ønske om, at kørslen fremover fortrinsvis skal ske med el-taxier. Et ønske som Dantaxi, med knap 200 el-taxier i flåden, kan imødekomme.- Vi har Københavns største flåde af el-taxier. Kombineret med vores avanceret turformidlingssystem kan vi sikre, at Topdanmark kan vælge nul-emissions taxier som første valg uden at gå på kompromis med hverken tilgængelighed eller fremkørselstid. Topdanmarks engagement i el-taxier kan bidrage til, at flere chauffører vælger at skifte konventionel bil ud med el-bil, fordi der er konkret efterspørgsel fra en stor kunde. Det er rigtig positivt for den grønne omstilling hos os, påpeger Mike Petersen, der er salgschef i Dantaxi.CSR ansvarlig i Topdanmark Pernille Fogh Christensen fremhæver, at Topdanmark ønsker at indgå i samarbejde med deres leverandører med det formål at reducere udledningen af CO2: - Dantaxi har fokus på grøn omstilling og el-taxier, og det lægger Topdanmark stor vægt på. Vi vil rigtig gerne indgå i et samarbejde med vores leverandører om hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling og derved støtte op om Regeringens mål om 70 procent CO2-reduktion inden 2030. Vi har selv opsat et mål om at blive CO2-neutrale i 2030 på en lang række områder, for eksempel driften af bygninger. Hvis vi sammen med Dantaxi kan bidrage til CO2-neutral taxi-kørsel, er det rigtig godt, siger hun.Samarbejdet mellem de to virksomheder er siden 2014 udvidet og fornyet af flere omgange. Ud over el-taxier som en del af aftalen får Topdanmarks ansatte en række fordele, når de i privat-regi benytter Dantaxi app’en til bestilling af en taxi. Aftalen er ligeledes gjort landsdækkende og omfatter også kørsel fra Topdanmarks afdelinger i Viby, Odense og Herning.