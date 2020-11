Esbjerg får en ny station i bydelen Jerne

Fredag 6. november 2020 kl: 11:31

Lokalstation

Fakta om Jerne Station:

Perronlængde: 90 meter (en sydlig og en nordlig perron)

Perronbredde: 3,35 meter

Højde over niveau: 3-5 meter over omkringliggende terræn

Adgangsforhold: Trapper og to elevatorer

Tages i brug: 13. december 2020

Af: Redaktionen Aktiviteten med at bygge den nye Jerne Station var på sit højeste i sommermånederne, hvor augustnætterne også blev til arbejdsdage, da Banedanmark etablerede de 90 meter lange perroner på hver side af sporene. Arbejdet med at hejse perronelementerne på plads blev udført om natten af hensyn til togtrafikken.I øjeblikket er Banedanmark i gang med installation af trapper og elevatorer, så passagererne får gode adgangsforhold til den nye station.Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Varde, Esbjerg og Ribe, som skal betjenes af de regionale tog i området, med omkring to tog i timen i hver retning.- Med den nye station binder banen Esbjerg og oplandet i Jerne tættere sammen og giver endnu flere esbjergensere et grønt og bæredygtigt alternativ samt kortere rejsetider, når de skal transportere sig gennem trængslen, siger Lars Blædel Riemann, der er områdechef i Banedanmark.