Fjernbus-operatør vil forbinde sjællandske byer med Aarhus

Torsdag 5. november 2020 kl: 12:31

Helsingør

Hillerød

Roskilde

Holbæk

Af: Redaktionen Det betyder, at man fra 27. november kan køre med Kombardo Expressen mellem følgende byer på Sjælland og Aarhus:Kombardo Expressen begyndte som en lynrute mellem Aarhus og København med stop på Molslinjens færger over Kattegat. Den rute kører op til 30 afgange om dagen.Siden er Aalborg, Viborg, Rønne, Randers, Holstebro, Herning og Silkeborg kommet til.- I en tid med corona er det et privilegium at kunne udvide Kombardo Expressens rutenet. Kombinationen af bus og færge er blevet taget virkeligt godt imod, og modsat andre transportformer ser vi kun en mindre reduktion i trafikken. Derfor har vi mod på at udvide vores busservice, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.I første omgang vil der være fire daglige ture på ruten med afgang morgen og aften. Én bus begynder turen mod Aarhus i Helsingør, og en anden bus begynder turen til Helsingør i Aarhus - og så går begge ture tilbage med stop i de nye sjællandske byer og et stop på Molslinjens færger over Kattegat.Molslinjen oplyser, at der hurtigt kan sættes flere busser ind, hvis ruten slår i gennem og efterspørgslen stiger.- Vi har hele tiden stort fokus på tryghed og sikkerhed på bus og færger. Det har gjort bussen til et reelt alternativ til de store transportører på rejserne mellem Jylland og Sjælland, siger Jesper Skovgaard.