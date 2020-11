Vognfabrik har fået ny bremseprøvestand - og plads til syn

Onsdag 4. november 2020 kl: 10:43

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye bremseprøvestand er bygget med overdæk, hvor der lukkes en stor klap ned over standen, når den ikke er i brug. Derudover vises resultatet af bremsetesten på en tablet-pc i stedet for ure og visere på væggen.VM Tarm oplyse videre, at virksomheden har indgået en aftale med Applus Bilsyn om flådesyn, hvor der kommer synsfolk til virksomheden i Tarm hver onsdag for at syne lastbiler og trailere.Aftalen er kommet i stand, da Applus Bilsyn i Skjern er stoppet med at syne tunge køretøjer. Det betød, at VM Tarm skulle køre længere for at få synet trailere. Med aftalen om flådesyn kan VM Tarm tilbyde kunderne at stå for synet, hvilket sparer tid for både kunde og for VM Tarm.