Første el-hybride sættevognstrækker i sat ind i Danmark

Tirsdag 3. november 2020 kl: 15:17

Miljø og klimabevidst transportør

Af: Redaktionen Lastbilen er en to-akslet Scania P 320 A 4x2 med et lavt placeret CP17-mellemførerhus, som egner sig til distributionskørsel med hyppige ind- og udstigninger. Drivlinen består af en 320 hk Euro 6-dieselmotor i kombination med en elektrisk motor på 177 hk samt en litium-ion batteripakke.- Med indsættelse af el-hybrid trækkeren i vores udlejningsflåde fører Scania Danmark igen an i den grønne omstilling af transportsektoren, siger salgschef Michael Rasmussen fra Scania Danmark i Ishøj.Han peger på, at Scania's elhybrid-trækker kan køres effektivt med stor rækkevidde på diesel til og fra terminaler og ind til bymidten. Dér kan den køre på ren el i tæt bebygget område, og det gør den på en meget energiøkonomisk måde, da lastbilens batterier bliver ladt op under kørslen ved at genbruge bremseenergi, der ellers ville gå tabt.- Hvis dieselmotoren desuden kører på CO2-venligt og bæredygtigt HVO-brændstof, bliver klima-regnestykket endnu bedre, påpeger Michael Rasmussen.Første udlejningskunde til elhybrid-trækkeren er JH Transport & Logistics A/S i Brøndby, der har indsat den til distributionskørsel med dagligvarer for Rema 1000 i Hovedstadsområdet.- Vi har allerede en Scania forvogn med hybrid-teknologi i vores flåde. Den fungerer rigtig fint, så da vi fik muligheden for at leje en Scania-trækker med elhybrid-teknologi, slog vi til, siger driftsdirektør Ole Clausen fra JH Transport & Logistik A/S.- Der kommer hele tiden strammere regler og krav til distributionskørsel i byerne. Det gælder både emissioner og støj især i aften- og nattetimerne, og sammen med vores kunde Reitan-gruppen, der driver knap 350 Rema 1000-butikker på franchisebasis i Danmark, vil vi gerne drage vores egne erfaringer med de nye teknologier, tilføjer han som begrundelse for at have lejet bilen.Ole Clausen fremfører, at hvis ikke transportbranchen og dens kunder gør noget aktivt for at reducere miljø- og klimabelastningen fra transporterne, ender det måske med, at der bliver indført køreforbud i de større byer.- Danskerne forventer, at der ligger en dagligvarebutik tæt på deres bolig, og samtidig forventer de, at varerne kan distribueres på en klimavenlig og støjfri måde. Derfor er det vigtigt, at vi tester de nye teknologier som el-hybrid, batteri- og senere også brint-lastbiler for at finde fremtidens løsninger, fastslår han.JH Transport & Logistik er en danskejet miljø- og klimabevidst transportør med over 25 års erfaring i fødevaredistribution af temperaturfølsomt gods. Virksomheden råder over omkring 60 trækkende enheder samt et stort antal sættevogne med køleopbygning. På kundelisten står som nævnt Reitan-gruppen samt flere andre af de store dagligvarekæder i Danmark.