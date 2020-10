Metroen skal have slebet skinner

Fredag 30. oktober 2020 kl: 13:00

Af: Redaktionen I dagtimerne fra klokken 6 og frem ti klokken 21 kører metroen som normalt.Skinnerne i metrosystemet slibes for at sikre en mere glidende drift. Skinneslibning er en del af det almindelige vedligeholdelsesarbejde, som blandt andet bidrager til en behagelig rejse for kunderne og kan dæmpe lydniveauet fra metrodriften.For at sikre at passagererne kan holde afstand og dermed holde fast i indsatsen mod spredning af corona-virus, er passagerkapaciteten i metrobusserne sat ned til omkring 40 passagerer, så alle passagerer kan have en siddeplads.Det betyder, at der ikke kan transporteres så mange i busserne, som under normale omstændigheder. Metroselskabet indsætter derfor flere busser end normalt, men vil allerede nu gøre opmærksom på, at der kan være længere rejsetid for passagererne. Metroselskabet opfordrer derfor passagererne til at vælge anden transport eller at indstille sig på længere rejsetid, hvis der er mange passagerer.