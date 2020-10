Rederi lægger én af to norges-færger op i København

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 20:41

Af: Redaktionen DFDS har efter, at rejserestriktionerne er skærpet yderligere på grund af et stigende antal corona-smittede borgere, besluttet kun at betjene ruten med én færge, så der i hvert fald frem til midt i februar kun vil være afgang hver anden dag fra hver af de tre havne København-Frederikshavn-Oslo i stedet for hver dag.Den færge, der kan se frem til at tilbringe vinteren i Københavns Havn , er Crown Seaways.DFDS oplyser, at antallet af afskedigelser kan begrænses til 20 tjenere om bord som følge af en fagforeningsaftale om reduktion af arbejdstid og løn samt afspadsering og overflytning af andre medarbejdere.