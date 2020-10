Bilproducent lancerer bil til mobil coronavirus-test

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 15:10

Fleksibel testning netop der, hvor der er størst behov for det - eksempelvis på regionale hotspots

Mulighed for forebyggende tests for eksempel før arrangementer med mange mennesker, events med mere

Reduktion af produktionstab i virksomheder (integration af virksomhedens sundhedssystem)

Nem testning af patienter med nedsat mobilitet - eksempelvis på plejehjem

Hurtig identifikation og isolering af smittede personer

Væsentligt reducerede procestider

Aflastning af praktiserende læger og laboratorier

Lukket fortelt til prøvetagning, med teltdug på tre sider

Afmærkningslygter, LED kryds-blitzlygter, forberedelse til radioanlæg

400-liters affaldsboks monteret på anhængerkoblingen med 43 kg nyttelast, drejelig og kørbar

Det særlige er ikke kun køretøjerne, men også det hurtige samarbejde mellem anerkendte eksperter på de enkelte fagområder. Resultatet er et innovativt, praksisorienteret system til begrænsning af coronapandemien

Ideen til og konceptet bag de mobile coronavirus-diagnosebiler kom fra Leeloo Medical og MAN Truck & Bus

Ambulancetjenesten MKT-Krankentransport bidrager med sin ekspertise med håndtering af patienter. MAN og AMS Ambulanzmobile ombygger køretøjerne i henhold til medicinske og epidemibeskyttelses-standarder

Godkendelse og risikovurdering af køretøjet er foretaget af ekspertrådgiveren for epidemibeskyttelse fra Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e.V. (MHW)

MAN Truck & Bus har bidraget med sin årtier lange ekspertise i at bygge og markedsføre specialkøretøjer

De nye MAN coronavirus-diagnosebiler til hurtige SARS-CoV-2 PCR-test kan bruges i hele Europa (EU 27+3) og kan bestilles allerede nu

De første to diagnosebiler blev færdige og klare til levering i oktober

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus har i samarbejde med anerkendte eksperter fra sundhedssektoren udviklet et koncept for diagnosebiler, som kan påvise SARS CoV-2 infektioner sikkert og hurtigt i hotspots. Special-opbyggede MAN TGE-kassevogne er basis for de rullende laboratorier er, som har en daglig kapacitet på over 500 test. Med de rullende laboratorier kan man udføre test på stedet i tilfælde af mistanke om en mulig infektion på eksempelvis plejehjem, skoler, virksomheder eller institutioner. Dermed danner coronavirus-diagnosebilerne også basis for, at man målrettet kan bryde smittekæder.Med den avancerede coronavirus-diagnosebil vil man kunne bremse spredning af corona-virus hurtigere på grund de hurtige PCR-testresultater, man kan få på stedet.Jo hurtigere alle involverede personer og alle formodede tilfælde testes i et nyt corona-hotspot, jo mere effektivt kan nye udbrud stoppes, og dermed kan også yderligere spredning af virus forhindres.Ud over at den operationelle planlægning af mobile diagnosebiler kan ske hurtigt og ukompliceret, er de hurtige test en anden stor fordel.MAN TGE-bilerne er udstyret med Vivalytic molekylærdiagnosticerings-PCR-testapparater fra Bosch Healthcare Solutions. Det betyder, at testresultaterne kan foreligge efter 39 minutter. Det er dermed det hurtigste, godkendte PCR-testudstyr, der findes på markedet i øjeblikket. Hele processen med prøveudtagning, forberedelse af prøver og analyse af test tager dermed mindre end en time.Ved mobile operationer - eksempelvis ved grænseovergange på motorveje - nyder man godt af en anden fordel ved en coronavirus-diagnosebil, nemlig fleksibilitet. Testkapaciteten kan med de mobile testenheder hurtigt flyttes efter behov og anvendes der, hvor der er behov for den.Det mobile diagnoselaboratorium er desuden digitalt. Det kan foretage fire opgaver i en kontinuerlig proces: prøvetagning, test, analyse og kommunikation. PCR-testresultaterne overføres digitalt fra testudstyret til en bærbar computer i realtid. Det muliggør hurtig rapportering direkte fra MAN-bilen til de ansvarlige sundhedsmyndigheder, institutter eller de testede personer.Oversigt over fordelene ved en coronavirus-diagnosebil:Der leveres to forskellige udførelser af køretøjerne: en med standard akselafstand og en tilladt totalvægt på 3,5 tons, og en med lang akselafstand og en tilladt totalvægt på 5,5 tons.Den korte version fungerer som et mobilt diagnoselaboratorium og er udstyret med op til 16 Vivalytic-testenheder fra Bosch-distributionspartneren aprimeo diagnostics, der har deltaget i udviklingen. Bosch Vivalytic-testapparaturet er monteret i specialfremstillede rack-systemer. Prøvetagningen foretages uden for køretøjet, hvor kvalificeret medicinsk personale tager sig af patienterne. Denne procedure muliggør højt gennemløb af testpersoner og er velegnet til plejehjem, skoler, større begivenheder og virksomheder.Den lange model indebærer en høj fleksibilitet, idet der er indrettet et separat prøvetagningsrum inde i køretøjet, og markiser på begge sider skaber ekstra kapacitet. Det giver mulighed for flere og hurtigere ændringer af placeringen. I denne lange model er der installeret otte PCR-testenheder. For at kunne opretholde et gennemløb i én retning ved prøvetagningen er denne MAN TGE udstyret med to automatiske skydedøre i siderne.De mobile MAN coronavirus-diagnosebiler er udstyret med en 2,0 liters turbodieselmotor på 177 hk. De kan efter ønske leveres med firehjulstræk og otte-trins automatgear. Standardudstyret omfatter blandt andet hygiejniske overflader, automatiske skydedøre, aircondition samt parkerings-aircondition og et automatisk dørtrin. Som ekstraudstyr kan bilerne blandt andet udstyres med op til to håndvaske (til test- og prøvetagningsrum), en computerplads med 220 V-tilslutning samt køleskab.Begge køretøjer har internet-opkobling i kraft af den indbyggede MAN telematikboks. Andre muligheder for udstyr omfatter: