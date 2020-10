Nye fremtidsrettede arbejdspladser kan ende i udlandet

BRINTBRANCHEN I DANMARK ADVARER:

Tirsdag 20. oktober 2020 kl: 11:51

Af: Redaktionen Ifølge brancheforeningen risikerer Danmark på trods af et meget stærkt udgangspunkt at tabe vækst og arbejdspladser til nabolandene.- Der er gjort meget for at styrke brint og PtX over det seneste år, men i forhold til udviklingen i landene omkring os, slår det ikke til. Alene i Tyskland og Frankrig investerer regeringerne tilsammen 120 milliarder kroner i brint og har langsigtede mål og strategier på plads, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og fortsætter:- Der er vi ikke endnu herhjemme, og det haster, hvis vi skal realisere potentialet for arbejdspladser og eksport.Han opfordrer derfor S-Regeringen og Folketingets partier til at øge det danske investeringsniveau i PtX hurtigst muligt.Tejs Laustsen Jensen påpeger, at en række europæiske lande med Tyskland i spidsen over det seneste år har offentliggjort specifikke brintstrategier og har fulgt dem op med massive investeringsprogrammer i milliardklassen både før og under corona-krisen. Det skaber store eksportmuligheder for danske virksomheder, men risikerer også at trække fremtidige arbejdspladser og investeringer til udlandet.- Danmark har en stolt tradition på det her område og stærke virksomheder. Men hjemmemarkedet halter, og der er brug for en langsigtet plan og investering fra regering og folketing, for at skabe det investeringsklima, der både giver rammen for et massivt klimaryk, men også for de danske virksomheders vækst og for udenlandske brint- og PtX-investeringer i Danmark, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han opfordrer derfor til at en stor del af de recovery-midler, som Danmark får fra EU, målrettes til en milliardinvestering i brint og PtX.







- Vores analyser viser, at der potentielt kan blive skabt over 50.000 nye job i den her branche frem mod 2030, og det vil ydermere understøtte eksisterende danske styrkepositioner, ikke mindst på havvind. Men pt. kan vi se, at danske virksomheder børsnoteres i udlandet, og at vækstmulighederne er bedre uden for landets grænser. Det skal vi have lavet om, så Danmark for alvor kan høste frugterne af den grønne omstilling, og derfor opfordrer vi kraftigt til, at 5 af de godt 10 milliarder kroner, Danmark modtager fra EU i recovery-midler, investeres her. Det vil ikke løse hele opgaven frem mod 2030, men det vil bringe Danmark på niveau med de førende i Europa og sparke gang i en udvikling, der både vil fremskynde den grønne omstilling såvel som bidrage til arbejdspladser og eksport, siger Tejs Laustsen Jensen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.