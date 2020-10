18-årige verden over skal kunne tage kørekort til lastbil og bus

Mandag 19. oktober 2020 kl: 13:55

Af: Jesper Christensen IRU nævner eksempelvis, at aldersgrænsen er op til 26 år for turistbuschauffører i eksempelvis Kina og Tyrkiet. I EU svinger aldersgrænsen mellem 18 og 21 år, mens den er 18 i Mellemøsten.

Ifølge IRU forhindrer de forskellige aldersgrænser unge mennesker i at finde en levevej på transportområdet. De forskellige aldersgrænser bygger på et ønske om at øge sikkerheden på vejene, hvor antallet af biler - store som små - er vokset markant de seneste årtier.







Men IRU peger på, at de yngste lastbilchauffører på grund af den stadigt mere og mere intensiverede uddannelse og træning ikke er implicerede i flere ulykker end deres ældre kolleger.









- Vejtransportområdet kunne blive en massiv leverandør af beskæftigelse til unge mennesker, siger IRU’s generalsekretær Umberto de Pretto og fortsætter:









- Men det kræver, at regeringerne tager fat og åbner for potentialet og garanterer dem adgang til jobmulighederne.







