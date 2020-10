Svenske sideloadere får ny servicedækning i Danmark

Mandag 19. oktober 2020 kl: 12:34

Mekanikere har været på sideloader-kursus



Af: Redaktionen Baggrunden for at overdrage overdraget serviceansvaret for container-sideloadere til Stiholt Hydraulic er, at den stigende specialisering i transportbranchen har øget bestanden af sideloadere, der kan afsætte og afhente skibscontainere mellem 20 og 45 fod med totalvægt på op til 45 ton direkte på jorden. Med over 45 års erfaring med udvikling og produktion af sideloadere er Hammar Maskin AB markedsleder både i Danmark og globalt.- Som markedsleder har vi en forpligtelse til at levere førsteklasses service og reparation af vores produkter. Det kan vi med Stiholt Hydraulic som autoriseret servicepartner med deres tre serviceanlæg i henholdsvis Aalborg i Jylland, Nørre Aaby på Fyn samt Hvidovre ved København, siger Aftersales Manager Daniel Söderberg fra Hammar Maskin AB.- Den geografiske dækning gør det dog ikke alene. Vi ser Stiholt Hydraulic som en meget kompetent og erfaren servicepartner med de helt rigtige kompetencer på det danske marked, siger han videre.Daniel Söderberg fremhæver, at det ikke kun gælder inden for hydraulik og mekanisk arbejde, men også inden for el-arbejde og CAN bus-teknologi, som Hammar Maskin’s produkter er udstyret med.Hos Stiholt Hydraulic er der glæde og stolthed over, at Hammar Maskin AB har valgt netop Stihotlt Hydraulic som autoriseret servicepartner.- I Stiholt-koncernen arbejder vi løbende på at styrke vores servicetilbud til transportbranchen. Stiholt Hydraulic er en vigtig del af vores virksomhed, og med tilføjelsen af Hammars sideloadere til listen bliver vi endnu mere relevante for de af vores mange kunder, der beskæftiger sig med transport og håndtering af skibscontainere, siger Stiholts administrerende direktør Henrik Bruun Nielsen, der fremhæver Hammar’s position på markedet for sideloadere med en anslået markedsandel på over 90 procent i Danmark.- Dermed passer de rigtig godt ind i Stiholts produktportefølje, der omfatter mange andre premium-produkter til transportbranchen. Vi vurderer, at der er ca. 100 af de højt specialiserede sideloadere i drift i Danmark. I takt med den stigende specialisering i transportbranchen er bestanden i vækst, og vi er klar til at byde alle container-transportørerne velkommen hos os, siger Henrik Bruun Nielsen.Stiholt-koncernen er mest kendt for autoriseret salg og service af Scania-lastbiler fra sine serviceanlæg i Sæby, Aalborg, Hjørring og Thisted gennem snart 60 år. Stiholt Hydraulic blev etableret for knapt 30 år siden som en selvstændig aktivitet med speciale i hydraulik- og el-arbejde. Stiholt Hydraulic er blandt andet autoriseret servicepartner for Palfinger-kraner, NTM-renovationsaggregater og Rolba-slamsugere, men servicerer og reparerer i øvrigt alle mærker.Stiholt Hydraulic har siden indgåelse af serviceaftalen med Hammar Maskin AB haft fem mekanikere fra alle sine tre afdelinger på kursus på fabrikken i Sverige. Samtidig er der etableret lager af de mest omsatte reservedele til Hammar-sideloadere i både Aalborg, Nørre Aaby og Hvidovre, så man er klar til at servicere og reparere sideloadere allerede nu. Levering af andre reservedele kan ske fra dag til dag fra Hammar’s centrallager på fabrikken ved Göteborg.Selve salgsarbejdet af nye Hammar-sideloadere til det danske marked fortsætter som hidtil direkte fra fabrikken i Sverige, hvor virksomhedens stifter Bengt-Olof Hammar selv er ansvarlig for salget på det danske marked.





