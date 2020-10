Sabro-vognmand medbringer truck med luft-affjedret sæde

Fredag 9. oktober 2020 kl: 12:02

Af: Redaktionen Medbringertrucken - en Moffett 25.4 NX - der er leveret af Sawo’s afdeling i Tilst, har har kapacitet på 2.500 kg, træk på tre hjul med fire-vejs drejning til sidelænskørsel, så chaufføren også kan levere varer ind gennem smalle passager.Medbringertrucken har SuperReach - det vil sige teleskopgafler, saks og gaffelflyt. Masten er med duplex-roller med en løftehøjde på 3.660 mm. Dækkene er grovmønstret af typen 10/75x15.3 Tractor grip narrow for at kunne være ekstra godt kørende i terræn.Trucken er leveret med et luft-affjedret sæde, som giver behagelige arbejdsvilkår for chaufføren. Derudover er der fremstillet et dækken til manøvrepulten og til sædet for at beskytte dem, når trucken hænger bagpå lastbilen.