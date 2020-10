Hinnerup-vognmand har plads til 21 paller med pakker

Fredag 2. oktober 2020 kl: 14:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye lastbil, der er leveret med cyklistværn i genne sider, har en motor med en effekt på 330 hk og et maksimalt drejningsmoment på 1.600 Nm, I-Shift gearkasse, otte tons foraksel, ABS/EBS/ESP-bremse system, LED-baglygter, 150 amp generator, ACC, sporassistent, fuld stop-bremse, automatisk klimaanlæg, centrallås, fabriksmonteret bakkamera med mere.Det luftaffjedret dagførerhus har Komfort+ førerhus-pakke, komfort 5 førerstol med armlæn, medieanlæg med navigation, rød nat belysning samt kabinevarmer, som kan styres via Volvos My Truck App.Chauffør Claus Sparrebro er ny mand på bilen. der er solgt og leveret af Volvo Truck Center i Aarhus.