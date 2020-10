Transportministeren indvier omfartsvej ved Haderup

Fredag 2. oktober 2020 kl: 11:31

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Haderup Omfartsvej er et godt eksempel på, at vi har fokus på trafiksikkerheden, allerede når vi beslutter at anlægge ny infrastruktur, siger transportminister Benny Engelbrecht.Han peger på, at en 2+1-vej højner sikkerheden og øger fremkommeligheden på vejen. Derudover er der lagt et klimavenligt slidlag på asfalten, så bilerne vil udlede mindre CO2, når de kører på omfartsvejen.- Bilisterne vil altså ikke alene komme hurtigere og mere sikkert frem - de sparer også brændstof og bidrager til at reducere vores CO2-udslip, siger ministeren.Omfartsvejen vest om Haderup er i alt otte kilometer lang og vil forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter på rute 34 mellem Skive og Herning, hvor rejsetiden vil blive forbedret med cirka to minutter.Den nye vej vil desuden aflaste Haderup for tung gennemkørende trafik mellem Skive og motorvejsnettet ved Herning. Haderup vil derfor opleve mindre trafik og mindre støj gennem byen, når vejen er færdig.Omfartsvejen er belagt med et klimavenligt slidlag, der genererer mindre rullemodstand mellem dæk og vej, så biler og lastbiler bruger mindre brændstof. Det vil reducere CO2-udledningen i trafikken. Det klimavenlige slidlag er et helt nyt og specialblandet produkt, som Vejdirektoratet i samarbejde med forskere fra universitetsverdenen og industrien har udviklet. Haderup Omfartsvej er det første større nye anlægsprojekt, hvor der er udlagt klimavenligt slidlag.