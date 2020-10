Forslag om vægt- og dimensions-kommission blev fremlagt for politikere

Fredag 2. oktober 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen Forslaget går på, at man fra politisk hold nedsætter en vægt- og dimensionskommission, som kan komme med bud på, hvordan kravene til fremtidens lastbiler kan skrues sammen, så de fremmer udviklingen og brugen af koncepter, der nedbringer CO2-udslippet per transporteret enhed.- Vi mangler desværre stadig det CO2-neutrale brændstof, der i stor skala kan omstille hele vejgodssektoren til klimavenlig kørsel. Men mens vi venter på gennembruddet, skal vi selvfølgelig bruge alle tilgængelige værktøjer, og et af dem er at se på, hvordan vi kan transportere mere gods med hver lastbil. Derfor skal vi kigge på vægt- og dimensionsbestemmelserne med klimabriller, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD og tidligere minister i en af 00’ernes VK-regeringer.

Henriette Kjær var en af deltagerne i ITD-delegationen til Transportudvalget og var godt tilfreds med den interesse, politikerne viste forslaget.







- Jeg fornemmede en stor interesse for ITD’s forslag, og jeg ser frem til, at vi fortsætter dialogen, så vi kan komme videre med nedsættelsen af kommissionen. Det er til gavn for klimaet og erhvervet, og de erfaringer, vi allerede har med de 25 meter lange modulvogntog, peger entydigt på, at det er en god ide at fortsætte ud ad det spor. Her og nu kunne man eksempelvis få indledt forsøg med dobbelt-trailere, sådan som det også kendes fra Sverige, siger Henriette Kjær.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.