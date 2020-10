Vitten-virksomhed vinder transportpris

Torsdag 1. oktober 2020 kl: 09:01

Anden og tredieprisen går til virksomheder i Aarhus og Fredericia







- P. Fournaise og virksomhedens medarbejdere er opfindsomme pionerer inden for den grønne omstilling. Virksomheden inspirerer og motiverer store og små virksomheder med sin grønne og kreative tankegang, og den formår at kombinere miljøvenlige løsninger med en holdbar økonomi, lyder det i juryens begrundelse.





Tredjepladsen går til Dania Connect A/S.





- Dania Connect gør grøn omstilling til en god forretning, når virksomheden reducerer forbruget af ressourcer og samtidigt udvikler nye grønnere tilbud til kunderne. Dania Connect tænker grønt og tænker på fremtiden, så transportbranchen kan blive endnu mere grøn. Det er imponerende, og virksomheden er et godt forbillede for branchen, lyder det i begrundelsen.





Udover hyldesten modtager vinderen 50.000 kroner, mens virksomheden på andenpladsen modtager 25.000 kroner, og virksomheden på tredjepladsen modtager 10.000 kroner. Foruden de tre virksomheder på podiet var Eurobulk Logistics A/S, K. Hansen Transport A/S og Kaj Madsen Fjelstrup A/S nomineret.





Om juryen bag Danish Transport Award:

Connie Hedegaard, der er tidligere klima- og miljøminister samt klimakommissær i EU, er formand for juryen. I dag er hun blandt andet formand for Danmarks grønne tænketank, Concito

Juryen består derudover af ITD’s formand samt administrerende direktør i S. Chr. Sørensen A/S, Christian Sørensen Madsen, ITD’s administrerende direktør, Carina Christensen, vinder af Danish Transport Award 2018 og administrerende direktør i Thortrans Randers A/S, Lars Thomas Kristensen, transportpolitisk medarbejder i Rådet for Grøn Omstilling, Jeppe Juul, samt forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og medlem af Klimarådet Niels Buus Kristensen

Årets andenplads går til Vognmand P. Fournaise A/S i Fredericia.- P. Fournaise og virksomhedens medarbejdere er opfindsomme pionerer inden for den grønne omstilling. Virksomheden inspirerer og motiverer store og små virksomheder med sin grønne og kreative tankegang, og den formår at kombinere miljøvenlige løsninger med en holdbar økonomi, lyder det i juryens begrundelse.Tredjepladsen går til Dania Connect A/S.- Dania Connect gør grøn omstilling til en god forretning, når virksomheden reducerer forbruget af ressourcer og samtidigt udvikler nye grønnere tilbud til kunderne. Dania Connect tænker grønt og tænker på fremtiden, så transportbranchen kan blive endnu mere grøn. Det er imponerende, og virksomheden er et godt forbillede for branchen, lyder det i begrundelsen.Udover hyldesten modtager vinderen 50.000 kroner, mens virksomheden på andenpladsen modtager 25.000 kroner, og virksomheden på tredjepladsen modtager 10.000 kroner. Foruden de tre virksomheder på podiet var Eurobulk Logistics A/S, K. Hansen Transport A/S og Kaj Madsen Fjelstrup A/S nomineret.

Af: Redaktionen Koncerndirektør i Frode Laursen A/S Thomas Corneliussen flankeret af juryformand for Danish Transport Award 2020, Connie Hedegaard (tv), og bestyrelsesformand i ITD, Christian Sørensen Madsen.Frode Laursen A/S blev vurderet til at skulle modtage førsteprisen af den jury, der har til opgave at finde de tre bedste blandt de nominerede. Prisen blev overrakt til de overraskede medarbejdere på Frode Laursen’s hovedsæde i Vitten af juryformand Connie Hedegaard, tidligere minister og EU-kommissær, og Christian Sørensen Madsen, bestyrelsesformand i ITD.Danish Transport Award er ITD’s måde at fremhæve succeshistorierne og de gode eksempler, der kan tjene som inspirationskilde for resten af branchen. I år var fokus på grøn omstilling i dansk vejgodstransport og de grønne danske aktiviteter. Her mente juryen, at Frode Laursen A/S skiller positivt ud.- Selvom vi stod med et stærkt felt af seks nominerede, der alle på hver deres måde beviser, at der er rigtig mange gode ting i gang i branchen, så var vi aldrig i tvivl om, at vinderen skulle være Frode Laursen, siger den tidligere klima- og miljøminister, klimakommissær i EU og nuværende formand for Danmarks grønne tænketank Concito.Virksomheden har blandt andet optimeret chaufførernes kørestil i samarbejde med medarbejderne selv, opgraderet flåden, så 97 procent af lastbilerne nu lever op til Euro 6-standarden, indført eldrevne køletrailere, opført klimavenlige vaskehaller, udskiftet belysningen i lagerhallerne med LED og erstattet langt størstedelen af virksomhedens gasdrevne lagertrucks med eldrevne.Juryformanden er særligt imponeret over, hvordan det er lykkes Frode Laursen at få medarbejderne med på den grønne mission.- I gør rigtig meget for at inddrage medarbejderne. Min erfaring er, at de virksomheder, der tager dem med i processen, oplever, at der går sport i det, og så myldrer det frem med gode forslag. Det skaber en sund kultur, og man får sat nogle selvforstærkende mekanismer i gang, siger Connie Hedegaard, der også roser virksomheden for at følge op på de klimatiltag, der er blevet indført.- Der er så mange, der sætter sig så mange fine mål, men de fleste når ikke længere end til at lave et logo og nogle flotte præsentationer. I måler rent faktisk på det og følger op på, hvad der sker i den virkelige verden, siger juryformanden.ITD’s bestyrelsesformand Christian Sørensen Madsen roser ligeledes Frode Laursen A/S for i så høj grad at involvere medarbejderne.- Det er så vigtigt, at den grønne omstilling bliver et fælles projekt. Nu håber vi, at I vil blive ved med at sætte det lange lys på og stærk spot på den her indsats. Vi håber og tror også på, I kan være med til at inspirere rigtig mange af jeres kolleger i vejgodstransportbranchen og naturligvis også vores politikere. Sammen kan vi forsøge at reducere CO2-udledningen i Danmark og skabe en proces frem mod en fossilfri transportsektor i 2050. I den forbindelse har branchen brug for grønne flagskibe som Frode Laursen, siger Christian Sørensen Madsen.Thomas Corneliussen, koncerndirektør i Frode Laursen A/S, er stolt - ikke mindst på medarbejdernes vegne.- Det er jo en stor anerkendelse, som skal gives videre til vores medarbejdere. Sådan en indsats kan ikke drives, uden de er med. Jeg ser den her pris som en rambuk og en løftestang til at fastholde det momentum, vi har opbygget, og det arbejde vi har tænkt os at fortsætte med. Vi er jo i et erhverv, der er i den tunge ende i forhold til at belaste miljøet, og det giver en særlig forpligtelse. Det er noget, vi tager meget alvorligt i Frode Laursen, siger Thomas Corneliussen.

Om ITD:

ITD er en brancheorganisation for transport- og logistikvirksomheder. Medlemstallet er godt 700

ITD varetager medlemsvirksomhedernes interesser politisk nationalt og internationalt



Peter Fournaise (til venstre), administrerende direktør og medejer i P. Fournaise A/S, får overrakt årets andenplads af næstformand i ITD’s bestyrelse, Niels Juel Nielsen.







Frank Kruse-Jensen (i midten), direktør og medejer af Dania Connect A/S, og Louise Meier, chef for økonomi, IT og CSR, får overrakt årets tredjeplads af næstformand i ITD’s bestyrelse, Niels Juel Nielsen.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.