Tysk lastbilproducent udvider sit lette 4x4-program

Tirsdag 29. september 2020 kl: 15:02

MAN’s danske varebilschef, Nicolai Sperling. (Foto: MAN)

permanent firehjulstræk med belastningsafhængig trækkraftfordeling

optimal mobilitet i terrænet med høj nyttelast

brede anvendelsesområder eksempelvis som brand- og redningskøretøj, køretøjer til kommunale vej- og park-afdelinger eller som entreprenørkøretøjer

Af: Redaktionen MAN GTE 4x4 byder på:Med de nye TGE-varianter, hvor MAN allerede har modtaget mange kundebestillinger, tilbyder MAN nu firehjulstrukne køretøjer, som alle kan opbygges individuelt efter kundernes behov.Det eksisterende program af lette firehjulstrukne modeller som chassis, kassevogn eller minibus suppleres med modeller på 5,0 til 5,5 tons, som MAN har udviklet sammen med det østrigske specialfirma OberaignerFælles for de nye modeller på 5,0 til 5,5 tons er permanent firehjulstræk med enkelreduktions-foraksel og en fordeler-gearkasse, der sikrer belastningsafhængig fordeling af trækkraften mellem akslerne (Torsen-differentiale). Hvis grebet i underlaget skulle svigte på den ene aksel, tilføres der automatisk og uden forsinkelse mere moment til den anden aksel.Grundlaget for de konverterede versioner er standard TGE-kassevogne og TGE-chassiser med baghjulstræk, bagtøjsudveksling på 4,7:1, tvillinghjul samt en kraftig 2,0-liters dieselmotor på 177 hk og et moment på 410 Nm. Der kan vælges mellem en seks-trins manuel gearkasse og en otte-trins automatgearkasse samt akselafstande på 3.640 eller 4.490 millimeter. TGE-kassevognene kan også leveres med super-single-dækmontering.Konverteringen til firehjulstræk har ikke nødvendiggjort nogen forøgelse af højden, så indstigningshøjden forbliver uændret, hvilket er et plus ved brug som ambulance eller minibus. Det er dog muligt som ekstraudstyr at få forøget højden med 30 millimeter for at få større frihøjde.Nyttelasten bibeholdes også næsten fuldt ud, da den ekstra vægt af firehjulstrækket ligger på cirka 130 kg. Dermed får en firehjulstrukket 177 hk 5,5 tons TGE med kort førerhus og kort akselafstand en nyttelast på omkring 3.370 kg.- Vi vil gerne vise de danske varebilskunder at MAN er en stærk leverandør til det professionelle marked. Vi skal kunne give vores erhvervskunder præcis det, som de har brug for til at udføre deres erhverv. Til de af vores kunder, som har brug for ekstra fremkommelighed på byggepladsen, i skoven eller andre steder, hvor terrænet stiller krav om ekstra trækkraft, vil vi naturligvis gerne tilbyde vores assistance og knowhow, siger MAN’s danske varebilschef, Nicolai Sperling, der er godt tilfreds med udsigten til at kunne levere endnu en stærk og professionel 4x4 løsning til kunder i Danmark.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.