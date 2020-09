Dansk Industri inviterer på webinar med transportordfører

Mandag 28. september 2020 kl: 13:08

Program:

Velkomst v/Michael Svane branchedirektør, DI Transport

Oplæg v/Thomas Jensen, Transportordfører, Socialdemokratiet

Mulighed for at stille spørgsmål via chatboksen

Afslutning

Af: Redaktionen Sammen med branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, vil Thomas Jensen vende de aktuelle transportpolitiske spørgsmål, den trafikale situation og for fremtidens infrastrukturinvesteringer. Der vil samtidig være mulighed for at stille spørgsmål til Thomas Jensen.Deltagelse er kun muligt for medlemmer af Dansk Industri.Tidsrum: 30. september klokken 14.00-15.00.DI henstiller til, at spørgsmål, der stilles til Thomas Jensen, er af almen karakter og ikke specifikt til den enkelte virksomhed, så flest muligt får glæde af eventet.Deltagelse i webinaret er åbent for alle medlemmer af DI. Deltagelse kræver tilmelding.